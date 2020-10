A görög kormány csütörtökön további korlátozásokat, köztük éjszakai kijárási tilalmat vezetett be az ország második legnagyobb városában, Szalonikiben a koronavírus-fertőzéses esetek számában bekövetkező ugrásszerű növekedés miatt.

Az 1,1 millió lakosú nagyvárosban mindenkinek maszkot kell viselnie az összes bel- és kültéri nyilvános helyen, és otthon kell maradnia délután fél 1-től hajnali 5-ig. Minden, nyilvános és magánterületen tartandó találkozó tilos, bezárnak a bíróságok, a játszóterek, az antik látnivalók, a múzeumok és a színházak. Az éttermekben csakis elvitelre lehet rendelni.

Az intézkedések annak az egy hónapig tartó "akciótervnek" részét képezik, amelynek elindításáról Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök kormánya döntött. "Akárcsak az első hullám során, amikor is idejekorán cselekedtünk, most is más országoknál keményebben és korábban kell fellépnünk, hogy megelőzzük a legrosszabbat (...), és enyhítsünk az egészségügyi rendszer terhein" - mondta a kormányfő minisztereinek.

A terv értelmében azok a területek, amelyek a fertőzöttek magas száma miatt a piros zónába tartoznak, vesztegzár alá kerülnek, míg a többi területen, ahol jobb a helyzet, enyhébb intézkedéseket vezetnek be.

Görögország tavasszal sikeresen vette fel a harcot a járvánnyal szemben a mozgásra és gyülekezésre vonatkozó szigorú korlátozó intézkedéseivel.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerdai közlése szerint Görögországban átlagosan 90,4 fertőzéses eset jutott 100 ezer lakosra az elmúlt 14 napban. Ez a negyedik legkisebb arány a 27 uniós tagállam között.