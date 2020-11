Az ősz eddigi leghidegebb hajnalával indult a november; a Nyírségben mínusz 2 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletet is mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a Facebook-oldalán.

Azt írták: az északkelet felől érkező hideg, száraz levegő hatására nagyjából a Dunától keletre található tájakon fagypont közelébe csökkent a hőmérséklet, kisebb körzetekben gyenge fagy is előfordult.

Mostanáig az idei ősz leghidegebb hajnala október 19-én volt, akkor a Pest megyei Kakucson mínusz 1,4 fokig hűlt a levegő. Most ennél egy fokkal hidegebbet mértek, Nyírlugoson mínusz 2,4 fokig csökkent a hőmérséklet november elsején hajnalra. Így most már ez az új őszi szezonrekord.



A Dunántúl nagyobb részén éjjel tartósan felhős volt az ég, így arrafelé enyhébb maradt az idő - tették hozzá.

Az előrejelzés szerint vasárnap napközben döntően 11-15 fokig emelkedik a hőmérséklet, de a délnyugati határ mentén kissé melegebb is lehet. Késő estére általában 5-13 fokra hűl le a levegő.