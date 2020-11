Stefanovics Angéla Jászai Mari-díjas színésznő számára a karantén pozitív meglepetést tartogatott: rátalált a szerelem. Szervét Tiborral találtak egymásra. A Reggeli Manna című műsorban mesélte el a színésznő, hogyan alakult ki a kapcsolatuk. Tibor telefonon kereste fel Angélát, a beszélgetés pedig nagy fordulatot hozott az életükben.

„Ez-e még a számom? Ezzel a béna dumával hívott fel. (...) Mondtam, hogy igen, ez a számom, és elkezdtünk beszélgetni. Ugye én jógát tanulok, meg oktatom is most már, és ő is foglalkozik ehhez hasonló dolgokkal, mint a meseterápia vagy a coaching" - idézi a Blikk Angélát. Hozzátette, mikor régebben együtt dolgoztak, nem voltak szimpatikusak egymásnak. A jógán kívül a főzés is közös érdeklődési körük.

„Hát, tök jól főzök, Tibi pedig szeret enni. Ez is egy ilyen... Vagy hát ő azt mondja, mondjuk elkezdett fogyókúrázni..." - viccelődött a színésznő.