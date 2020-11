Elmondta, hogy a várható intézkedések az emberek és intézmények mindennapjait is érintik majd.

Fontosnak nevezte, hogy az iskolák továbbra is nyitva legyenek, az egyetemek pedig maguk dönthetnek a digitális oktatás bevezetéséről.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter arról is beszélt, hogy tárgyalni fognak a sportrendezvények maszkviselési szabályairól is. Szerinte, ha tömegesen nem tartják be a szabályokat, akkor be kell zárni a stadiont.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter az Idősek Tanácsának ülésén hétfőn azt mondta, hogy a kormány minden olyan intézkedés ismételt bevezetésének a lehetőségét mérlegeli, amellyel tavasszal már élt.

Arról is beszélt, hogy a helyzet nem könnyebb, mint egy hónapja, és várhatóan még nehezebb lesz. Kedden és szerdán döntéseket hoz a kormány, ezekhez akarja kikérni az idősek véleményét, hogy jól határozzon - hangoztatta a miniszter.

A cél, hogy minél sikeresebb legyen a védekezés, minél több életet tudjanak megmenteni.

A járvány komoly kihívások elé állítja az egészségügyi ellátórendszert - emelte ki Novák Katalin, hozzátéve, hogy ezért szigorított a kormány az előírásokon.

A miniszter közölte: ahogy tavasszal, most is folyamatosan figyelik Ausztriát. A hasonló adottságok miatt arra számítanak, hogy hasonlóan alakul a járványügyi helyzet a két országban. Néhány nap, hét múlva várhatóan drámaibb lesz a helyzet Magyarországon - jelentette ki.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ugyanezen az eseményen úgy fogalmazott, hogy gőzerővel fejlesztik a magyar védőoltást, és jól állnak.

Kiemelte, hogy a lakosság egyötöde 65 év feletti. Arra törekednek, hogy még inkább együttműködővé tegyék a társadalmat - fűzte hozzá. Sajnos azt tapasztalják, hogy szinte minden mérési ponton emelkedik a vírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben, ami azt jelzi előre, hogy még korántsem érte el a csúcspontját a járvány - mondta Müller Cecília.