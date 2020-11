Orbán Viktor kedd este jelentette be a koronavírus miatt meghozott szigorúbb rendelkezéseket. A Magyar Közlönyben részletesebben írnak az új szabályokról, amik éjféltől léptek hatályba.

Ismét bevezetik a rendkívüli jogrendet, és a miniszterelnök arra kéri az országgyűlést, hogy ezt 90 nappal hosszabbítsa meg. A parkolás - akárcsak tavasszal -, most is ingyenessé lett téve.

Éjfél és reggel 5 óra között kijárási korlátozást léptettek életbe, de ez alól lehetnek kivételek abban az esetben, ha:

munkavégzés céljából,

a munkavégzés helyére történő közlekedés céljából,

a munkavégzés helyéről a lakóhelyre, a tartózkodási helyre, illetve a szálláshelyre történő közlekedés céljából

vagy egészségkárosodással, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén,

valamint életvédelmi céllal hagyja el éjfél és reggel 5 óra között a lakóhelyét, a tartózkodási helyét vagy a szálláshelyét, illetve tartózkodik közterületen.

A rendezvényekkel kapcsolatban is szigorítás történt. Az új rendelet szerint tilos olyan zenei rendezvény helyszínén tartózkodni, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni. Az ilyen rendezvények szervezése és megtartása is tilos.

A kulturális rendezvényeket – színház, zene,-táncművészet – a sportrendezvényeket és a mozikat is érintették a szigorítások:

a nézőtéren a nézők – a páholyok kivételével – minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el,

két néző között két ülőhelyet üresen kell hagyni és

a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint 1,5 méteres távolságot kell biztosítani – olvasható a Magyar Közlönyben.

A kulturális vagy sportrendezvényeken a nézőknek – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – 1,5 méteres távolságot kell egymástól megtartani, különösen:

a páholyokban,

a kulturális vagy sportrendezvény szünetében,

a kulturális vagy sportrendezvény létesítményének területén, illetve

a kulturális vagy sportrendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben.

A felsorolt intézkedések betartásáról a szervezőknek és az üzemeltetőknek kell gondoskodnia, valamint arról is, hogy a szükséges feltételek biztosítva legyenek. Azokat, akik nem tartják be a szabályokat még a figyelmeztetés ellenére sem, el kell távolítani a helyszínről. A könyvtárakban, múzeumokban és más közművelődési intézményekben kötelesek a látogatók betartani a 1,5 méteres távolságot, amelynek a betartásáért az intézmény üzemeltetője a felelős.

A rendőrség is ellenőrizni fog, és ha valaki megszegi szabályokat, akkor kaphat figyelmeztetést, de akár meg lehet büntetni 100 ezer forinttól egészen 1 millió forintig, és még a helyszíneket is bezárhatják. A sportrendezvények helyszínét leszámítva a többi intézményt, helyszínt, területet, helyiséget legalább 1 napra, legfeljebb pedig 1 évre is bezárhatják ideiglenesen. A sportrendezvények esetében legalább egy, legfeljebb 10 zárt kapus meccs lehet a büntetés.

A nagyobb tömegek elkerülése érdekében sűrítik a járatokat is, a helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző társaságnak köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra november 5-ig. Ha ezt a szabályt megszegik, akkor 1-5 millió forint közötti bírságot lehet kiszabni, ami többször is megismételhető, fellebbezni ellene pedig szintén nem lehet - idézi a Blikk.