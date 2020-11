Szabó Ádám imádja a Sztárban sztár okozta rivaldafényt és azt is, hogy sokaknak megtetszett a külseje is. Leginkább azonban annak örül, hogy a műsor kapcsán sokak számára kiderült, hogy ő nem csak egy harmonikás, hanem egy tehetséges énekes is.

"Jólesik, hogy nem csak szakmailag, de külsőleg is elismernek, magabiztosságot ad. Én pedig minden rajongói üzenetre kedvesen reagálok, aki bánt, azt sem bántom meg. Szerintem azzal sincs gond, ha valaki, aki a médiában szerepel, megtetszik valakinek, és az illető ráír. Ez nem gáz. Ettől függetlenül jobban szeretem, ha nekem kell meghódítani a lányt, az erősíti a férfiasságom. (...) "Ez alap, ha már mondta Babett, akkor biztos, hogy elviszem, hisz egy vacsorában nincsen semmi (...)Főleg az esik jól, hogy már nem csak harmonikásként tekintenek rám, hanem énekesként is. A Sztárban sztár által a karrierem is fejlődhet, és már azt is tudom, hogyan építem tovább" - mesélte a Borsnak Ádám.