Ha nem lenne elég, hogy Sean Connery elhunyt, özvegye még amiatt is retteghet, hogy börtönbe kerül.

Egy emberként rendült meg a világ, mikor a közel múltban napvilágra került Sir Sean Connery halálának híre. A színészlegenda 2020. október 31-én távozott az élők sorából, óriási űrt hagyva maga után.

Ezt bizonyára Micheline Roqueburne, Connery özvegye érezheti át leginkább, akinek most a bírósággal is hadakoznia kell, ugyanis börtönnel fenyegetik, adócsalás vádja miatt. A hírek szerint még évtizedekkel ezelőtt a házaspár eladta marbellai otthonát (természetesen jóval áron felül), amit aztán lebontottak és a helyére 70 luxusapartmant építtettek, pedig mindössze 5 lakásra kaptak volna hivatalosan engedélyt - írja a The Sun.

A vád szerint Connery felesége hamis adatokat adott meg a hatóságoknak az egykori villa eladáskor, és még az adót sem fizette be az eladás után. Most 21 millió font bírság és börtönbüntetés fenyegeti a spanyol bíróság kezdeményezésére.