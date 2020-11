A magányos férfiak már jó ideje ki tudják elégíteni szexuális éhségüket különféle kütyükkel, sétálniuk azonban egészen eddig egyedül kellett. Most erre is találtak megoldást japán kutatók.

A japán Gifu Egyetem kutatócsoportja álmodta meg azt a női robotkezet, amit magányos férfiak szorongathatnak séta közben. A termék a "Barátnőmmel séta közben" nevet kapta.

A rugalmas, gumiszerű anyagból készült kézfej alkarját egy fémváz helyettesíti, ezt tudja a saját karjához rögzíteni a használója. A szerkezet érzékeli, ha megszorítják, és mint egy igazi, hű társ, viszonozza is azt, ő is erősebben kulcsolja tulajdonosának kezét. Ha pedig ez sem lenne elég, eláruljuk, hogy a robotkéz kézmeleg és izzadni is tud a pórusain keresztül. Készítettek a műkarhoz egy mobilos alkalmazást is, ami lépéshangokat és ruhasuhogást játszik le séta közben, hogy az érzés még valóságosabb legyen - írja a Ripost.