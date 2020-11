"Egyértelmű, hogy Andi örökre az életem része marad. Akkor is boldog lettem volna, ha ő nyer, hiszen elképesztően tehetséges. Ezért nem tudok százszázalékosan örülni ennek győzelemnek, ennek a díjnak, hiszen ő is megérdemelte volna. Nagyon örülök, hogy őt közelről is ismerhetem, de jobb lett volna, ha ő és Vastag Csabi vagy én és Csabi állunk ott a végső döntés pillanatában. Ez így elég furcsa helyzet volt" - mondta Szabó Ádám a Ripostnak.