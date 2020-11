Mi is beszámoltunk arról, hogy Majka is elkapta a koronavírust . A rapper kórházban van , az orvosok hétfőn bent tartották. Az egyik legközelebbi kollégája, Tilla azonnal felhívta Majkát, mikor megtudta, mi történt.

"Azonnal tárcsáztam Majkuszt, épp most tettük le a telefont. Azt gondolom, lassan mindenki átesik ezen, csak az nem mindegy, hogy egyszerre hányan. Szeretném, ha mindenki megértené, mennyire fontos a maszk, és hogy csak így védhetjük ki az egy időben való, tömeges megbetegedést. Mondtam Majkusznak, hogy bármiben segítek, csak mondja, mit tehetek érte, de azt felelte, nem kell semmi. Azt gondolom, nem lesz itt baj, és az a jó, hogy a legelején, időben kapták el és kezelik a betegségét, ami szintén nagyon fontos. Innen messziről is jobbulást kívánok neki, Hajninak és minden koronavírusosnak. Kitartás és maszk!" - nyilatkozta Tilla a Borsnak.

Majka az egyik barátjával ment be a kórházba, hogy megvizsgálják a tüdejét. A barátját hazaengedték, de a rappernél láttak egy kis gyulladást. Az orvosok nem engedték haza, oxigént kap és azóta is figyelik. Majka párja, Dundika is elkapta a vírust.