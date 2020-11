Hét évvel ezelőtt futni indult a soroksári nő, Krisztina, haza azonban már soha nem tért a családanya. Kegyetlen gyilkosság áldozata lett, a tettest pedig sokáig hiába keresték. 2018-ban történt áttörés, a laboratóriumi vizsgálatok során egyezést találtak a holttesten lévő maradványok és egy éppen büntetését töltő férfi DNS-mintái között. Habár a férfi tagadott, a börtönben letétben őrzött dolgai között megtalálták a nő mobiltelefonját. Azt mondta, látott egy párt veszekedni, ő pedig odament, hogy lecsillapítsa a férfit.

Egyelőre még kérdés, hogy az akkor hajléktalanként élő férfi milyen szerepet is játszott a nő meggyilkolásában, főleg most, hogy új gyanúsított is képbe került. A magyar rendőrök ugyanis azt kérték külföldi kollégáiktól, hogy egy szerb állampolgárságú férfit vigyenek be és hallgassák ki - írja a Blikk. A férfi 2013-ban embercsempészet miatt került börtönbe egy hónappal Krisztina megölése után. A szerb rendőrök kihallgatták, és poligráfos vizsgálatnak is alávetették.

"Legnagyobb megdöbbenésemre a több ezer oldalas nyomozati anyag minden egyes betűje tökéletesen olvasható, kivéve az a pár sor, ami ennek a férfinak a kihallgatásáról és a hazugságvizsgálat eredményéről szól. Nagyon remélem, hogy a bíróságon megtudom, mi lett az eredmény. Védencem szempontjából óriási jelentősége van, hiszen nem mindegy, hogy azért ítélik-e el, mert megölt egy nőt, vagy azért, mert egy holttest mellől elhozott egy telefont" - mondta R. Szilveszter védője, dr. Lichy József.