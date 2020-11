A megtört asszony a Borsnak adott exklúzív interjújában mesélt arról a napról, amikor megtudta, hogy fia nincs többé:

„Reggelente és esténként gyógyszereket kell szednem, mert többféle betegség is gyötör. Napi kétszer nyugtatót is kapok. A tragédia napján is hozták nekem a pirulákat, de a tisztnőn azonnal láttam, hogy valami baj van. Mondta is, hogy mondaniuk kell valamit, majd az alezredes úrnak adta át a szót. Tőle tudtam meg, hogy Attila nincs többé, de akkor még nem voltam hajlandó ezt felfogni. Azt mondogattam magamnak, hogy a halott fiú egyszerűen nem lehet az én fiam. Később a TV2-n megláttam, hogy a Kismenők című műsorból idéznek, abban a pillanatban oszlott el minden kétségem" – zokogva nyilatkozta a lapnak Andrea.

„Én laktam a kisebbik szobában Attikával. Október 15-én reggel jöttek értem a rendőrök, szó szerint az ágyból vittek el a fiam mellől. Akkor találkoztunk utoljára" - csuklott el a hangja.

Attila kiváló gyerek volt.

Jól tanult, és az volt a vágya, hogy kiutazzon 5 évre New Yorkba"

Andreának fogalma sincs kié volt az autó, amit vezetett:

„Azt biztosan kijelenthetem, hogy mi sosem engedtük meg neki, hogy volán mögé üljön. Csak úgy tudom elképzelni, hogy a slusszkulcsot elcsente. A határozott tiltás ellenére szeretett vezetni, már alig várta, hogy megszerezze a jogosítványt. A közelmúltban kezdett el járni tanfolyamra"

Attilát az édesapja akaratának megfelelően szombaton, egy órakor Vilmányban helyezték örök nyugalomra.