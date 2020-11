A hétvégén már jóval 10 fok alá esik hőmérséklet, és fagyokra is lehet számítani a hajnali órákban, illetve akár hózápor is előfordulhat a hegyekben.

Kedden elvonul a felhőzet, ám délen és keleten szórványosan esőzés is lehetséges. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8 fok között lesz e legnagyobb 8 és 13 fok között.

Szerdán reggel sokfelé várható köd, viszont napközben akár a nap is kisüthet. Ám a minimum hőmérséklet -1 és 5 fok között lehet, a maximum pedig 7-12- fok.

Ezt követően továbbra is ködös reggelekre számíthatunk, de napközben némi napsütésre is van kilátás. Szórványosan szitálás is előfordulhat.

Hétvégén a Dunántúlón zápor, eső, sőt a hegyekben hózápor is lehet. Csökken a hőmérséklet is, vasárnap már csak -3 és 4 fok lesz a minimum hőmérséklet és a legmagasabb is csak 3-8 fok.

Forrás: MTI.