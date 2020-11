A 25 éves atléta hétfőn ártatlannak vallotta magát és óvadék ellenében szabadlábra helyezték. A vád szerint Rio de Janeiro ötkarikás aranyérmese egy 15 éves lánnyal közösült októberben, ez a kenyai törvények szerint kiskorú megrontásának minősül, ami miatt akár 20 évre is börtönbe kerülhet a sportoló.



A civil foglalkozását tekintve rendőr Kiprutót múlt szerdán vették őrizetbe, most 1800 dolláros óvadékot ellenében távozhatott a hétfői bírósági meghallgatás után. A kenyai média értesülései szerint áldozata három napra eltűnt otthonról, ez idő alatt a futó házában volt.



Az atléta 2017-ben és 2019-ben is világbajnok lett 3000 méteres akadályfutásban, de ebben az évben nem versenyzett, miután augusztusban pozitív lett a koronavírustesztje.