Hét évvel ezelőtt futni indult a Soroksáron élő Krisztina, de onnan már soha többé nem ért haza. Kegyetlen gyilkosság áldozata lett, a tettest pedig sokáig hiába keresték. 2018-ban azonban áttörés következett be, ugyanis a laboratóriumi vizsgálatok során egyezést találtak a holttesten lévő maradványok és egy éppen büntetését töltő férfi DNS-mintái között. Habár a férfi tagadott, a börtöni letétben őrzött holmijai között megtalálták a nő mobiltelefonját. Most azonban megtörte a csendet, és hajlandó volt beszélni, ám azt továbbra is tagadja, hogy köze lenne Krisztina halálához:

"Soha nem ismerem be, hogy megöltem Krisztinát. Valójában nagyon szeretném én is megtudni, ki végzett vele. Elismerem, a tetthely közelében valóban jártam, de ebben semmi különös nincs, hiszen sokat lógtam arrafelé. Mivel lakásom nem volt, garázsokat törtem fel, azokban húztam meg magam. Betörés és lopás miatt többször voltam már büntetve, de senkit nem bántottam" - kezdte a Blikknek.