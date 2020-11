A BBC egyik akkori sztárriportere, Martin Bashir által készített interjúban, amelyet 30 millióan néztek, Diana részletesen szólt arról, hogy milyen megaláztatásokat volt kénytelen kiállni az udvar és személyesen férje, Károly herceg részéről. Az 1995-ben sugárzott interjú minden idők legnézettebb tévéműsora volt Nagy-Britanniában és ezt a rekordot azóta is tartja.

Diana az interjúban nyíltan megkérdőjelezte az akkor tőle már külön élő férje alkalmasságát a királyi tisztséggel járó feszültségek elviselésére.Tudatta a közvéleménnyel azt is, hogy tudomása volt az akkor tőle már külön élő férje, Károly herceg házasságtörő kapcsolatáról. Híressé vált, keserű félmosollyal odavetett mondata - "kicsit zsúfolt ez a házasság, hiszen hárman vagyunk benne" - azóta is szállóige a brit sajtóban. A hercegnő - aki két évvel az interjú után egy párizsi autószerencsétlenségben életét vesztette - Károly ifjúkori barátnőjére, Camilla Parker Bowles-ra utalt. Azóta köztudomásúvá vált, hogy a kapcsolat fennmaradt Károly és Diana házasságkötése után is. A trónörökös 2005 áprilisában feleségül is vette kedvesét, aki azóta a Cornwall hercegnője címet viseli.



Az interjú ügye az utóbbi időben ismét a felszínre került, miután Diana öccse, Charles Spencer bejelentette: bizonyítékokat talált arra, hogy a riporter annak idején csalárd módon vette rá a hercegnőt az interjúra. Spencer gróf közölte: Martin Bashir hamisított bankszámlákat mutatott neki, amelyek arra vallottak - mint kiderült, valótlanul -, hogy az udvar két magas rangú tisztviselője a brit titkosszolgálatoknak szolgáltatott ki bennfentes információkat Dianáról, fizetség fejében. Charles Spencer szerint Bashir a vele tartott egyik találkozón emellett számos hamis, lejárató állítást is megfogalmazott a királyi család magas rangú tagjairól, így próbálva elnyerni bizalmát és elérni az interjú megszervezését Dianával. A BBC-riporter állításai között szerepelt Spencer szerint, hogy Diana magánlevelezését udvari illetékesek felbontják, a hercegnő kocsijának mozgását nyomon követik, telefonját lehallgatják. A BBC szerdán bejelentette: feltárja az igazságot arról, hogy miként jött létre a híres-hírhedt interjú Dianával.



A brit közszolgálati médiatársaság vezérigazgatója, Tim Davie szerda esti nyilatkozatában közölte, hogy független vizsgálatot indít, és ennek vezetésére Lord John Dysont, az angol-walesi fellebbviteli bíróság volt elnökét, a brit legfelsőbb bíróság nyugalmazott bíráját kérte fel. Davie hangsúlyozta, hogy a vizsgálat azonnali hatállyal megkezdődik, és a BBC átad Lord Dysonnak minden olyan dokumentumot, amelynek jelentősége lehet a történtek feltárásában.



Az 57 éves Martin Bashir, aki jelenleg a BBC vallási műsorainak főszerkesztője, nemrégiben szívműtéten esett át, majd a koronavírus okozta Covid-19 miatt szorult kórházi kezelésre, így egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.