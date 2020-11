II. Erzsébet brit uralkodó palotájában tíz évre tervezett felújítási munkálatok zajlanak. A 370 millió fontos (150 milliárd forintos) projektben, amely 2027-ben fejeződik be, kicserélik a palota elöregedett és veszélyessé vált elektromos vezetékeit, bojlereit, és felfrissítik az infrastruktúrához tartozó más elavult berendezéseket is.

A felújítás részeként a Képtár 200 éves tetejét is kicserélik, és ehhez az elmúlt 45 évben először a gyűjtemény összes festményét, köztük Canaletto, Vermeer és Rembrandt műveit is áthelyezik - közölte hétfőn a palota.

A festmények elmozdítását több hónapos előkészítő munka előzte meg a palota 2017-ben kezdődött helyreállítási munkáit felügyelő hivatal és a brit királyi ház műgyűjteményét kezelő Royal Collection Trust közreműködésével. A királyi gyűjtemény legértékesebb darabjai közül 65 alkotás a királynő galériájába kerül, ahol meg lehet tekinteni. A Képtárat, amelynek termében fontos állami rendezvényeket is tartanak, az 1820-as években hozta létre IV. György király - írja az MTI.