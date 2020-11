Bay Éva a Farm VIP rangidős versenyzője. Az egykori televíziós bemondó a piros csapatot erősíti, akik között bőven akad konfliktus. A sztár arról is mesélt a Life.hu-nak, hogyan viselte az egymásnak feszüléseket, a farm adta körülményeket és arról is vallott, milyen szerepet töltött be a reality mindennapjaiban.