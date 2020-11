Sokakat foglalkoztat, mióta több közterületen is kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszk használata, hogy lehet-e ezeken a helyeken dohányozni. Most kiderült.

A maszk gyakori le- és felvétele járványügyi szempontból veszélyes, növeli a megfertőződés veszélyét. A járványügyi előírások szigorú betartása különösen fontos, a kényelmi szempontok ebben a helyzetben másodlagosak – mondta a bama.hu megkeresésére az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtóosztálya. Elmondták, hogy ahol eddig tilos volt a dohányzás, ott továbbra is az marad, ahol pedig kötelező a maszk használata, ott értelemszerűen nem lehet dohányozni.

Felhívták továbbá arra is a figyelmet, hogy a dohányzásra kijelölt helyeken is kerülni kell a tömörülést, és be kell taratni a másfél-két méteres távolságot.