A szállópor-szennyezés növeli a koronavírussal összefüggő halálozást egy új svájci tanulmány szerint. A szállópor magas koncentrációja és az influenzajárvány súlyossága közötti kapcsolatot régóta ismerik az epidemiológusok. A Genfi Egyetem és a zürichi Műszaki Egyetem többféle tudományterületet felölelő kutatócsoportja most a finomszemcsék kiugróan nagy mennyisége és az új koronavírus fertőzőképessége közötti összefüggést vizsgálta.

Olaszországban és Franciaországban végzett kutatások szerint az új típusú koronavírus már tavaly év végén jelen volt Európában, de a megbetegedések és halálozások éles emelkedését csak idén tavasszal tapasztalták.

"Ez az időbeli eltolódás meglepő, de arra is utal, hogy a puszta emberi interakciókon kívül valami más is elősegíti a vírus fertőzőképességét, valamint az általa okozott betegség súlyosságát" - mondta Mario Rohrer. Kutatócsoportja szerint az esetszámok emelkedését a finomszemcsés légszennyezés kiugró értékei előzték meg.

A svájci kutatók kimutatták, hogy a finomszemcsék - különösen a 2,5 mikrométernél kisebbek - kiugróan magas koncentrációja gyulladást okozhat a légutakban, az érrendszerben és sűrűbbé teheti a vért.

"Vírusfertőzéssel kombinálva ezek a gyulladáskeltő tényezők a betegség súlyosbodásához vezethetnek. A gyulladás ezen kívül elősegíti a vírus sejtekhez tapadását is" - mondta Rohrer.

A finomszemcsék a koronavírust is szállíthatják, ezt az influenza esetében bizonyították is, egy olasz kutatás pedig az új koronavírus RNS-ét találta meg a szállópor szemcséin.

A tanulmány az Earth Systems and Environment című szaklap friss számában jelent meg.