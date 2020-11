Négy hónapja naponta több órát próbálnak a Dancing with the Stars táncosai, testükön pedig jól látszik a kemény munka. A legdurvább átalakulás egyértelműen Győrfi Danié: 25 kilótól szabadult meg és teljesen átalakult a teste - írja a Bors .

"Sokan nem is tudják, hogy milyen nagy átalakuláson mentem át, ami csak részben köszönhető a Dancing with the Starsnak. Hónapokkal ezelőtt testépítéssel próbálkoztam. Ennek érdekében testtömegnövelésbe kezdtem, sokat edzettem, izomnövelés volt a cél, de sajnos menet közben leálltam az edzésekkel, és ennek következtében a súlyom gyorsan növekedni kezdett, mire elértem a 100 kiló feletti súlyt, éreztem, hogy rossz irányba változom. Igyekeztem megfordítani a folyamatot, diétáztam, a karanténban kivitelezhetô sajt testsúlyos edzésre váltottam, és ekkor jött a tánc az életembe, ami nagyon jót tett az alkatomnak. Olyan helyeken nőttek izmaim, ahol előtte sosem voltak, szépen leszálkásodtam. Több mint 25 kilót fogytam" - mondta a lapnak Győrfi Pál fia.