A Csillag születiben ismerhette meg az ország Utasi Árpit. 2007-ben a fél országot elvarázsolta az ízesen mesét mesélő kisfiú, aki meg is nyerte a műsort. Ma már egyáltalán nem hallani róla és közösségi oldalán riasztó fotók vannak fent, azok is évekkel ezelőtt készültek - szúrta ki a Ripost. Vajon mi lehet most vele?