Ausztriában a koronavírus-járvány terjedése miatt november 17-e óta tartó rendkívüli korlátozásokat december 7-én ugyan enyhítik, de csak egyes területeken és bizonyos szigorítások érvényben maradásával - jelentette be Sebastian Kurz osztrák kancellár szerdán a kormányülést követően. Az óvódák, továbbá az iskolák alsó tagozatai újra fogadhatják a gyerekeket, a kereskedelmi és szolgáltató egységek is kinyithatnak. A mozik, színházak, hotelek, éttermek és sportlétesítmények viszont január 7-éig még zárva maradnak.

"Mindannyiunknak nehéz átvészelni a teljes zárlatot, de az új megbetegedések számának csökkenő tendenciája nyomán láthatjuk, hogy az hatásos volt" - hangsúlyozta a kancellár. "Ám nem szabad megfeledkezni arról, hogy a járványnak még nincs vége, a vírus még itt van közöttünk, és még mindig magasak a fertőzéssel kapcsolatos számok" - indokolta a kormányfő az óvatos újranyitást.

Az óvódák és az iskolák alsó tagozatai kinyithatnak hétfőn, a felső tagozatok és a középiskolák esetében viszont továbbra is marad a távoktatás. Ez alól csak az érettségiző osztályok jelentenek kivételt, a tanulóknak azonban kötelező lesz a maszkviselés az iskolában is.

A kereskedelmi egységek szigorú védelmi előírások betartása mellett december 7-én szintén kinyithatnak. A maszkviselésen túlmenően ugyanakkor azt is előírják, hogy 10 négyzetméterenként csak egy vevő tartózkodhat az üzletben. Karl Nehammer belügyminiszter fokozott rendőri jelenlétet ígért a bevásárlóközpontokban, és arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy lehetőleg ne a nyitás első napján rohamozzák meg a boltokat, hiszen - mint fogalmazott - "bőven van még idő karácsonyig mindent beszerezni".

Az eddigi 24 órás kijárási korlátozás hétfőtől csak az este 8 és reggel 6 óra közötti időszakra terjed ki. A privát találkozások számát két különböző háztartás tagjai között 6 főben határozták meg, ezt a karácsonyi időszakban majd 10 főre szeretnék emelni.

A nyári rossz tapasztalatok - amikor a fertőzések számának 30 százalékát a külföldről hazatérők tették ki - indították arra a kormányzatot, hogy a karácsonyi időszakra viszont szigorú beutazási korlátozásokat vezessenek be - hangsúlyozta a belügyminiszter. A beutazási korlátozások azokra az országokra vonatkoznak, amelyekben a 14 napos megbetegedési átlag - mely százezer lakosra vetített kétheti átlagot jelent - átlépi a 100-at. Ez gyakorlatilag minden szomszédos országra igaz jelenleg. Ezzel az intézkedéssel a karácsonykor hazautazók tömegeit akarják visszatartani, megelőzendő az ünnepek utáni további behurcolást. Aki ennek ellenére az utazás mellett dönt, az Ausztriába való visszatéréskor 10 napos karanténnal kell számolnia, és csak a karantén 5. napján teszteltetheti magát. Az intézkedés december 19 és január 10 között lesz érvényben.

Az elmúlt napokban politikai vitát is kavart téli turizmus kérdésében a Kurz kormány középutas megoldást választott: a sípályák, felvonók ugyan december 24-én kinyithatnak, a hotelek és vendéglátó egységek azonban zárva maradnak előreláthatóan január 7-éig. "Ez azt jelenti, hogy síelni szabad, csak nem többnapos szabadság formájában" - fogalmazott a kancellár. Nem a német nyomásnak engedtek, hanem a járványgörbe alakulása - mely ugyan csökkenő tendenciát mutat, de még mindig túl magas - vezetett a döntéshez - tette hozzá a kormányfő. Az éttermek csak elvitelre adhatnak ki ételt reggel 6 és este 7 között. A lokálok, bárok, éjszakai szórakozóhelyek pedig zárva maradnak.

Ausztriában a napi új megbetegedések száma - a jelenleg még érvényben lévő teljes zárlatnak köszönhetően - ugyan csökkenő tendenciát mutat, de még mindig nagyon magasnak számít. Szerdán 3972 új fertőzést jelentettek, és a halálos áldozatok száma 121 fővel emelkedett.

A koronavírus-járvány kezdete óta 289 461-en fertőződtek meg Ausztriában, és 3446-an haltak bele a vírus okozta Covid-19 betegség szövődményeibe.