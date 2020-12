Marsi Anikó hirtelen tűnt el a képernyőről, így sokan aggódni kezdtek, miért nem látni őt hetek óta a Tényekben. Egyes pletykák szerint a műsorvezető váratlanul távozott a stúdióból, helyét Vitányi Judit vette át.

A csatorna, a Blikk megkeresésésre elárulta, mi az oka Anikó hirtelen eltűnésének.

"Marsi Anikó hónapokon keresztül a Tények műsorvezetése mellett a Dancing with the Stars versenyzőjeként is megállta a helyét, ami rengeteg felkészülést, energiát igényelt. Jelenleg megérdemelt szabadságát tölti" - nyilatkozta a sajtóosztály.