„10 éve vagyunk együtt, 9 éve vagyunk házasok. Mivel Zolinak otthon is van egy stúdiója, szinte minden dal feléneklésénél ott voltam. Mindig beleénekeltem, csak az nem lett rögzítve" – mondta nevetve Czutor-Kilián Zsanett, aki a nyár folyamán találta meg azt a zenei stílust, amely igazán közel áll hozzá. „Épp nyaraltunk, amikor akusztikus gitáron próbálgattam ezt a dallamot. Zsaninak egyből megtetszett, mondta is, hogy 'Na ez az, amiből dalt kell csinálnunk!'. Ezután elkezdtük összerakni ezt a kicsit melankolikus dalt, aminek a végkicsengése pozitív. Viták vannak néha közöttünk is, a szerelmet, kettőnk szerelmét azonban sosem kérdőjeleztük meg" – tette hozzá Czutor Zoltán, akinek felesége könnyen teszi túl magát a vitákon, problémákon.

„Olyanok vagyunk, mint egy olasz család. Néha van ajtócsapkodás, sértődés. Sőt, nekem van egy hisztiszobám is. Amikor már érzem, hogy robbanna a dolog, inkább félrevonulok ide. Légzésgyakorlatokat végzek, zenét hallgatok, ha itt vagyok, a család is tudja, hogy erre most szükség van, különben elgurulna a gyógyszerem. Általában 5 perc is elég itt, kisimulok és utána minden mehet tovább" – árulta el Czutor-Kilián Zsanett a Sláger Reggel műsorvezetőinek, Pordán Petrának és Viktorin Tamásnak.