"Egyelőre sikerrel vettük az akadályokat, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden nap egy rózsaszín csillámpóni köd.

A kapcsolatunk rengeteget változott az elmúlt hónapokban és változik folyamatosan.

Régen soha nem értettem, amikor azt mondták, hogy dolgozni kell egy kapcsolaton. Hát, most megértettem. Mert bizony, nem mindig elég a szerelem, tenni kell azért, hogy a mindennapok zaja ne furakodjon bele az idillbe.

És itt utalnék vissza arra, amit a nagymamámtól idéztem, akit a papa halála után kérdeztem a 62 évig tartó házasságuk titkáról és aki azt mondta, hogy soha nem aludtak el haraggal a szívükben. Én elég lobbanékony nő vagyok, és a Krausz ezt elég jól kezeli. Megtanulta, hogy hagyni kell tombolni és akkor hamar elül a vihar. Igy aztán én meg hamar rájöttem, hogy nem érdemes nagyon felhúznom magam, mert nem fog történni semmi. A Krausz nem megy bele, akkor meg minek strapáljam magam. Őt is hagyni kell, amikor felhúzza magát, bár az amúgy is kevésbé látványos, mint az én balhéim. Mondjuk ő az örömöket is halkabban éli meg. Most nem emlékszem, hogy írtam-e korábban, de ő a 'belül bont pezsgőt'-típus. Az elmúlt 3 évben sikerrel csiszolódtunk egymáshoz, és már bölcsebben szeretjük egymást. Már nem feltétlenül a szenvedély jellemzi leginkább a kapcsolatunkat, hanem a szövetség.Az is érdekes, hogy én panaszkodhatok rá, vagy netán szidhatom mondjuk egy barátnőmnek (soha!), de azt nem tűröm, hogy más tegye. Ő az én Krauszom, és történjen bármi, a nagymamám tanácsát mindig megfogadom: nem alszunk el haraggal a szívünkben" - olvasható Gabi blogján a család.hu oldalán.