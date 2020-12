Bódi Guszti is beállt azon hírességek sorába, akik új területen próbálják ki magukat, ha már a járvány miatt nem dolgozhatnak a szakmájukban.

Bódi Guszti szerint nincs semmi szégyellnivaló abban, hogy pizzafutárnak állt, hiszen a jelenlegi helyzet megköveteli, hogy az ember legyen rugalmas, és kreatívan álljon hozzá a pénzkereséshez. Rengeteg hazai művésznek szűnt meg tartósan a munkája, akik közül sokan döntöttek úgy, hogy más területen próbálják ki magukat.

"Van némi megtakarításunk, de azt nem szeretnénk elherdálni. Az unokám bejelentette, hogy jelentkezik az egyik ételkiszállító céghez futárnak, mi pedig áldásunkat adtuk a tervére, mi több, én magam is rendszeresen segítek neki, hiszen sajnos bőven van szabadidőm" - mesélte a híres zenész, aki büszke rá, hogy az unokája inkább dolgozik, mint a szüleitől kér.

"Van, hogy akár 9 -10 órát is az utcán kell töltenünk, de addig is együtt vagyunk. Ha például az unokám egy környéken több címet kap, akkor beülünk a kocsijába, és miközben ő az egyik házba becsenget, én viszem ki az ételt a másikba. Baseballsapkát és maszkot is viselek, de ha felismernek, nagyon örülnek nekem" - írta meg a Bors.