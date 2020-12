Tóth Andi barátai aggódnak az énekesnőért, ami érthető is, hiszen egyre több kritikát kap a közösségi oldalán. Éppen ezért nemrég kendőzetlenül ki is nyílvánította véleményét, ám ez csak olaj volt a tűzre.

"Aki kedvel, az ilyennek kedvelt meg, aki nem meg haladjon tovább. Ha többet foglalkoznál a saját életeddel, mint az én személyemmel nem lennél egy rakás bánat. Tisztelet a kivételnek. Tőlem szidjál, a JóIsten úgy is beleveri az arcod a betonba. Szép szombatot" - írta a többi között Andi.

Tóth Gabi is kifejezte már aggodalmát, de Tóth Andiért több barátja is aggódik, egy pszichológus szerint pedig nem jó taktika felvenni a kesztyűt.

Ez a mocskolódás még egy olyan embert is kiborít, aki hosszabb ideje van szem előtt. Ráadásul most a művészek is feszültebbek, hiszen hónapok óta nincs munka, sokkal nehezebb az életük a járvány miatt. Remélem, ha úgy érzi, segítségre van szüksége, akkor kér. Szívesen segítek neki, akár lelki támogatással és szakmai tanáccsal is" - mondta a Blikknek Gájer Bálint.

Azt felejtik el sokan, hogy a híres ember is ember. Amennyire egy ismert énekesnőnek van abban felelőssége, hogy miként kommunikál, hiszen figyelnek rá, a civileknek is oda kellene figyelniük, súlya van a szavaiknak" - jelentette ki Veréb Tamás.

"Vidám, vagány, kedves lány, de azt is megértem, egy idő után a pocskondiázást nehéz tűrni, még akkor is, ha én a diplomatikusabb út híve vagyok" - mondta Kocsis Tibor. Szerinte sokan el sem hinnék, mennyi igazságtalan, rosszindulatú megjegyzés érkezik, amit nehéz szó nélkül hagyni. A kiírása olaj volt a tűzre, így nem biztos, hogy ez a jó taktika. Persze, megértem, hiszen ő öntörvényű, szabadszájú, szókimondó tehetség, aki így adja ki magából a dühét" - tette hozzá.