Az impozáns kiadvány 200 oldalon, előadókkal, zenekarokkal - többek között Rúzsa Magdival, a Tankcsapdával, a Bagossy Brothers Companyval vagy a Wellhelloval - közösen, járja be azokat a hazai és határon túli magyarok lakta tájakat, ahol az elmúlt másfél évben dalok és videoklipek születtek a Road Movie produkció keretében. A kiadvánnyal a Road Movie az UNICEF munkáját támogatja.

Ki hinné, hogy az ország kedvenc slágerei egy dunakanyari nyaralóban születnek? Hogy a zajos rockturnékat mátrai bringázással a legjobb kipihenni? Van, aki egy tolnai szegénysorról érkezett, és van, aki koncertek után 700 kilométert utazik az otthoni fenyvesekig, miközben az ország legnépszerűbb rockbandájának tagjai – saját bevallásuk szerint – unalmas életet élnek, ha éppen hazatérnek Debrecenbe.

A Road Movie Album virtuális ország- és világjárás, eddig ismeretlen szemszögből. A 2019 nyarától mostanáig terjedő időszakban tíz népszerű hazai zenekar és zenész mutatja be nekünk azokat a tájakat, melyekhez a legjobban kötődnek vagy valamiért fontosnak tartanak.

„A Road Movie Magyarország szeretetéről szól. Ismert és kevésbé ismert tájakról, úgy ahogy azt a hozzájuk kötődő magyar zenészek és zenekarok látják" - mondja Lobenwein Norbert, a Road Movie alapítója. "Az elmúlt időszakban tíz zenekarral, tíz helyen fordultunk meg, a kirándulásainkat több tízmilliószor tekintették meg. Úgy éreztük, ezt a másfél évet egy impozáns és tartalmas albumban is érdemes megmutatni a közönségnek. A Road Movie Album egyszerre útikönyv és popkulturális interjúkötet olyan hiteles sztárokkal, művészekkel, akiket érdemes követni. Biztosra veszem, hogy sokak bakancslistájára kerülnek majd fel a zenészek által bemutatott úticélok."

Az albumban az eddigi tíz, Road Movie-dalt publikáló zenészt hat szerző, Bus István, Kiss Krisztina, Kiss Ádám, Könyves Dina és Radnai Péter interjúvolta meg. „Nagyszerű szerző- és szerkesztőgárda dolgozott az albumon, óriási szenvedéllyel. A könyv készítése is maga volt a rockandroll. Úgy gondolom, hogy aki kézbe veszi, látni és érezni fogja, mekkora szeretettel nyúlt mindenki a témához, az alanyokhoz. Igazi karácsonyi ajándék a Road Movie – számomra is" – mondja Bus István, aki nemcsak szerzője, de egyik szerkesztője is volt az albumnak.

A Road Movie alkotói egy nemes célt is kitűztek a könyv kapcsán. "Azokon a projekteken, amelyeken dolgozunk, igyekszünk felhívni a közönségünk figyelmét olyan ügyekre, amelyek mellett sokszor képesek vagyunk elmenni. Több partnerünk is van, akit szívesen segítünk - ebben az esetben a UNICEF az, aminek a tevékenységét minden egyes megvásárolt Road Movie albummal támogatjuk" - tette hozzá Lobenwein Norbert.