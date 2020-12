Zsuzsa méltán büszke a tinédzserkorú Tamarára és Benedekre, akik mind a sportot, mind a tanulást komolyan veszik. Éppen abban a korban járnak, amikor a tinik elkezdenek bulizni – de vajon a televíziós engedi-e nekik?

„Ha a világjárvány nem szól közbe, akkor most lehet, hogy mi is ebben a korszakban lennénk, de így egyelőre nem is merült fel effajta igény. Viszont szeretnek a barátaikkal találkozni; van, amikor ott alszanak, de azt is szeretem, amikor nálunk vannak. Nagyon erős baráti kötelékeik vannak" – meséli Zsuzsa a HOT! magazin holnap megjelenő, ünnepi dupla számában, elárulva azt is, hogy melyik gyerek hasonlít rá a természetében.

„Tamara inkább az érzelem oldaláról, Benedek inkább az értelem oldaláról közelít meg minden kérdést. Én tanulok mind a kettőjüktől."