Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára a lapnak úgy nyilatkozott: az idősáv felfüggesztésével a kormány jókor, jól döntött, minden korosztály védettebbé vált.



Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség azt mondta, hogy az idősáv feloldása már csak azért is volt fontos, mert december 12-én, szombaton, a jövő csütörtökre eső december 24-ét dolgoztuk le, sok kereskedő pedig emiatt bizonytalan volt, hogy 8 órától 10-ig, vagy 9-től 11-ig kell-e védett idősávot biztosítania a 65 év felettieknek.



A kétórás időablakok kivezetésével a kereskedelmi dolgozók és a vásárlók is nyugodtabbak, az utóbbiak így könnyebben veszik tudomásul, hogy a kijárási korlátozással összefüggésben este hétig el kell hagyniuk az áruházakat - tette hozzá.



A Világgazdaság kitért arra is, hogy a várakozások szerint úgy mint tavaly decemberben, idén is csaknem 600 milliárd forintot hagyhatnak az élelmiszerboltokban a vevők.