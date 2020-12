A 9 éves Michaela Joy Garecht-et még 1988-ban rabolták el egy áruház parkolójából. A nyomozást felfüggesztették, mert nem akadtak a tettes nyomára. Ám most a DNS-minták alapján előkerült a gyerek gyilkosa.

Egy kaliforniai bevásárlóközpontban volt még 1988 novemberében a 9 éves Michaela Joy Garecht az édesanyjával. Csakhogy a kislány kiment a parkolóba míg anyukája vásárolt, hogy kipróbálja egy barátja rollerjét.

Ám ezután nem látták őt többé, a rendőrség hiába nyomozott, nem találtak semmit, még csak gyanúsított sem volt.

Csakhogy most újranyitották az aktát, és lefutatták a DNS-mintát az adatbázisban, ami az 59 éves David Misch-hez vezetett, aki 1989 óta ül börtönben gyilkosságért.

A kislány édesanyja blogjában így beszélt a történtekről:

„Úgy érzem, elvesztem a sötétségben. Miféle szörnyeteg képes erre? Mégis mi visz rá arra egy embert, hogy ilyen borzalmas dolgot tegyen?"

A gyerek holtteste sosem került elő, még nem tudni a férfit mi vitte rá a gyilkosságra. Azon kívül, hogy megölt egy 36 éves nőt az otthonában – amiért most börtönben van – úgy tűnik, köze lehet egy '86-ban történt kettős gyilkossághoz is, a vizsgálatok jelenleg is folynak – írta a People.