Fokozatosan hűl le a levegő a hétvégére, vasárnap néhol mínusz 10 Celsius-fok is lehet, és többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.

Pénteken, karácsony első napján többnyire borult lesz az ég, ugyanakkor északon átmenetileg elvékonyodhat, rövid időre fel is szakadozhat a felhőtakaró. Az összefüggő csapadékzóna dél felé elhagyja az országot, ugyanakkor délután a nyugati megyékben ismét elered az eső; havas eső is eshet. Elsősorban a Dunántúlon megerősödhet a szél. A leghidegebb órákban plusz 2-7 fok lesz, napközben plusz 3-8 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton, karácsony második napján reggel, délelőtt még délen lehet több a felhő, majd ott is napos idő várható gomolyfelhőkkel. Több gomolyfelhő a Tisza vonalában képződhet, és inkább csak arrafelé alakulhat ki elvétve hózápor. A szél nagy területen erős, a Dunántúlon néhol viharos lesz, majd estére jelentősen mérséklődik a légmozgás. A minimumhőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de néhol ennél hidegebb is lehet. A nappali maximumok plusz 1 és 5 fok között alakulnak.



Vasárnap nyugaton süthet ki a nap, akár több órára is, másutt nagyrészt erősen felhős vagy borult időre lehet számítani. Dél, délkelet felől egyre többfelé valószínű hószállingózás, gyenge havazás (legkisebb eséllyel a Dunántúl nyugati felén), a Tiszántúlon havas eső, eső is lehet. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 3, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 4 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.