Százharminckét egészségügyi dolgozót oltottak be a koronavírus ellen a Semmelweis Egyetem Klinikáján szombat délután.

Merkely Béla, az egyetem rektora vasárnap az M1 aktuális csatornán azt is elmondta, hogy az oltások teljesen reakciómentesek voltak, még bőrpír sem jelentkezett. A Pfizer-BioNTech vakcinája a második oltás után 95 százalékos védettséget nyújt a vírus ellen, szervezetet károsító hatása nincs - emelte ki.



Beszélt arról is, hogy az oltással hosszabb ideig tartó védettséget lehet elérni, mint az átfertőzöttséggel. A rektor ezért azt javasolja, hogy mindenki oltassa be magát.