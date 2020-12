December 24-én reggel egy drog hatása alatt álló férfi őrjöngve próbált bejutni az egyik lakásba egy újpesti panelházban, noha nem ismerte a lakókat. A kiérkező rendőrökre rátámadt, egyiküket súlyosan megsebesítette egy késsel. Társa rálőtt a férfira, ám az még ezután is megpróbált nekimenni a rendőrnőnek, aki újra lőtt, a férfi pedig holtan esett össze.

A sérült 26 éves rendőr túlvan az életveszélyen, jelenleg a Honvédkórházban lábadozik. A lakók nagyon hálásak mindkettőjüknek, ugyanis tragédiába torkollott volna, ha a férfi bejut valahová.

"Úgy tudom, hogy több gyerek is volt náluk azon a reggelen. Még belegondolni is szörnyű, hogy mi történt volna, ha ez a vadállat bejut. Az anyuka szívszorító beszámolóját a történtekről olvastam az egyik közösségi oldalon, még most is beleborzongok, ha eszembe jut. Azt írta, hogy az apuka lábánál, aki az ajtót tartotta, hogy be ne szakadjon, három golyó süvített el, az egyik a matracban landolt. Nagyon féltek, és újjászülettek, amikor rájöttek, hogy élve megúszták ezt a borzalmat" – mondta a Blikknek egy ott lakó.

Másikuk látta is a támadót miután lelőtték, azóta sem érzi magát biztonságban.

"Hallottam, hogy lövések dördültek, nagyon megijedtem, azonnal tárcsáztam a barátnőmet, aki azt javasolta, hogy hagyjam el a lakást. Elindultam a lift felé, ahol szörnyű látvány fogadott. Egy férfi vérben úszott, a hasából is ömlött a vér, azt hittem, elájulok" – mondta el az indiai származású Nanjit.