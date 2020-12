Az Újpesten megkéselt hős rendőr a szomorú eset óta most szólalt meg először: őszintén vallott az állapotáról.

Ahogy azt korábban megírtuk, késsel támadt egy 35 éves férfi egy rendőrre Újpesten december 24-én, ám a megsebesített egyenruhás 23 éves társa lelőtte a támadót, aki a helyszínen életét vesztette. A sebesült őrmestert életveszélyes állapotban szállították kórházba, ugyanis a késszúrások több létfontosságú szervet is érintettek, azóta szerencsére már stabilizálták az állapotát. A 23 éves rendőrnőt is kórházba szállították, hiszen a történtek miatt sokkos állapotba került.

Azóta újabb sokkoló részletek derültek ki, többek között az is, hogy a megsebesült rendőr vérző sebekkel próbált lejutni a 6. emeletről a földszintre, miután a késelés megtörtént. Most pedig üzent a világnak, és őszintén mesélt az állapotáról is:

"Kedves Zsaruellátó és minden értem aggódó tag, az Újpesten késsel megszúrt rendőr vagyok. Nagyon köszönök minden támogatást, állapotom miatt nagyon megterhelő olvasni is a jó kívánságokat, nem is tudok egyelőre mindenkinek válaszolni, de pótolni fogom. Körülményekhez képest jól vagyok, már néhány lépést segítséggel megtettem, de még nagyon sok cső áll ki belőlem amik akadályoznak. Édesapám mondta, hogy mennyien aggódnak értem és ezért nagyon hálás vagyok, igyekszem ebből erőt meríteni. Köszönettel, Peti" - olvasható a Zsaruellátó posztjában.