Az immunrendszer erősítése manapság kiemelten fontos, és mindenkinek van is egy praktikája, amire esküszik. Koós Réka elsősorban a természetes hatóanyagokban, gyógynövényekben hisz, főként, ha ezek egy kombinációban egymás hatását erősítik. A színésznő édesanyja egészségéért is nagyon aggódik, úgyhogy most őt is rávette, hogy vele együtt szedje a gyógynövény-kapszulákat.