Veres Mónika, Nika remegő kézzel, terápiás jelleggel osztotta meg követőivel, mi történt vele az év utolsó napján: abban a házban, ahol lakik, egy csillagszóró miatt gyulladt ki egy lakás. A füst elöntötte az egész épületet, ők pedig a testvérével és kikutyájával 8 emeletet futottak, hogy kiszabaduljanak a mardosó füstből.

"2021 első gondolatai egy posztban amit úgy érzem ki kell írni magamból mert segít , mert így könnyebb lesz... Nem így terveztem mindenestre az isteni gondviselésnek hála most mégis itt vagyok és megoszthatom veletek az újév első " èlmènyėt" (...) pár napja történt mégis egyre nehezebb vissza idézni ami történt , csak képek , hangok , és egy mindenemet átjáró rettegés ...

3 tűzoltó autó a házunk előtt , majd részleteket mellőzve , életünk leggyorsabb 9. Emeletnyi rohanása következett , kabát , konyha ruha , ölemben kis Tobikãm és versenyfutás az ismeretlenbe , legalább 8 emeletnyi tömény füstön át! Levegőd fogytán , sőt az is fájdalmas amit venni próbálsz a füst miatt és a fèlelem , mert ki tudja hanyadik lépcső fordulónál sajnos elvesztettem az uralmat a gondolataim felett és talán pár másodpercre ott volt a mi van ha nem sikerül ....de tudtuk hogy nem lehet megállni , elesni , egy cél van a szabad levegő , kijutni ebből a borzalomból. De megvagyunk ... éppsègben sőt mindenki más is a házban ,Istennek hála úgy tudom azok is akiknèl felcsaptak a lãngok a 2 . Emeleten ...mindenük odaveszett..."