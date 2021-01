A Blikk születésnapja alkamából interjút készített a neves hazai rapperrel, Ganxsta Zoleeval. Meglepő dolgokat vallott be a sztár.

„Sz*rul vagyok, egyáltalán nem érzem magam ötvenötnek, inkább huszonötnek, de be vagyok zárva ebbe a számba. Szinte hallom, ahogy mondják: tessék már rendesen viselkedni ennyi idősen, de eszem ágában sincs. Soha nem is fogok megkomolyodni vagy rendesen viselkedni. (...) Így még szomorúbb ez a nap, sajnos nemcsak édesapám, de egy nagyon jó barátom is elment, és kedvenc futballistám, az argentin Diego Maradona sincs többé. Pokoli volt a tavalyi év, és csak remélni merem, hogy az idei jobb lesz. Depressziós vagyok, minden bajom van már ettől a bezártságtól."