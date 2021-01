Borzalmas tettre szánta rá magát egy zuglói anyuka: hároméves kisfia tejébe óriási adag antidepresszánst tett, hogy megölje a gyereket. A kicsi hamar elveszítette az eszméletét, az akkor megérkező nagymamának köszönheti az életét, aki azonnal kórházba vitte.

A nőt őrizetbe vették, nem tagadta tettét. Testvére értetlenül áll az eset előtt, azt mondja semmi előjele nem volt a közelgő tragédiának.

„Anyu nagyon rossz állapotban van, iszonyatosan megviselte, ami történt, most is alszik, hogy legalább addig ne kelljen gondolkoznia. Én tartom benne a lelket, próbálom pozitív gondolatokkal átsegíteni a nehézségeken. Bármilyen furcsának is tűnik, de komoly jelei nem voltak annak, hogy a testvérem mire készül. Szerintem ez egy pillanatnyi rövidzárlat volt az agyában. Amire egyedüliként gondolni tudunk, az a szerelmi bánat, de erről többet nem szeretnék elárulni. A kisfiú apja soha nem élt velünk, a gyerekről sem tud szinte semmit. A testvérem viszont rajongásig szerette a fiát, ezért sem értjük, miért csinálta ezt. Bevallom, én semmit nem vettem észre rajta az utóbbi időben, ugyanolyan volt, mint mindig. A karácsonyunk is szépen, békésen telt, a pici nagyon boldog és izgatott volt a fenyőfától és az ajándékoktól" – nyilatkozta a Blikknek.

A kisfiú a történtek után már nem kerülhet vissza a családhoz.

„Úgy tudom, hozzánk soha többé nem jöhet haza, az édesapám veszi majd magához. Szerencsére jó helyre kerül, apu új felesége is imádja őt. Rettenetesen hiányzik már most, de megértem, hogy ezek után ide nem jöhet többet. A testvéremről semmit nem tudok, csupán azt, hogy beismerő vallomást tett. Mindig is összetartó, jó család voltunk, természetesen most sem hagyjuk egyedül a bajban. Azt pedig nagyon reméljük, hogy előbb vagy utóbb mi is találkozhatunk vele, és megölelhetjük" – folytatta a tettes testvére.