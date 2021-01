A koronavírus miatt Katalin hercegné és Vilmos herceg három gyerekükkel vidéki birtokukon élnek. A hercegné születésnapját is szűk körben ünnepelték csak. Vilmos gyémánttal és zafirral kedvesekedett feleségének, a gyerekek teadélutánt szerveztek édesanyjuknak, a királynő pedig telefonon üdvözölte Katalint.

Ajándék még a tengeretúlról is érkezett, amin a hercegné nagyon meglepődött. Meghan és Vilmos is kedveskedtek a születésnaposnak és még üdvözlő levelet is küldtek neki - írja a US Weekly.