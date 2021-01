Ahogy azt korábban megírtuk, Szűcs Judith 10 évvel ezelőtt találta meg élete párját, akivel azóta is boldogan élnek együtt. 9 évvel ezelőtt kérte meg az üzletember az énekesnő kezét, de az esküvőre mostanáig nem került sor. Korábban a pörgős élet, a sok munka miatt nem tudtak alkalmat keríteni a nagy napra, most pedig a covid-járvány miatt kell várniuk.

"Nem volt kitűzve a pontos dátum, de mindkettőnknek fontos, és régóta szeretnénk már egybekelni. A jelen helyzet azonban ismét nem alkalmas egy ilyen eseményre, úgyhogy ez megint tolódik egy picit. Nem gondolom, hogy maszkos násznép előtt, maszkban szeretném megcsókolni az uramat" - mesélte Judith, akit egyébként egyáltalán nem zavar, hogy már sok éve menyasszony.

"Én így is azt érzem, hogy immáron tizenegy éve házas vagyok, tizenegy éve férjem van, s most nem a lagzi a legfontosabb. Először is álljon helyre a világ, legyünk beoltva, én már regisztráltam is, mert mégiscsak 67 éves vagyok. Aztán köszöntsön be végre a tavasz, a jó idő, és egy új, szebb jövő. Számomra most ez a prioritás" - írja a Bors alapján a Ripost.