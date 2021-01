Az angliai Cleethorpesben élő 11 éves kislány hősies küzdelmet folytatott a leukémia ellen, amit sikerült is legyőznie. Mégis meg kellett halnia, méghozzá egy borzalmas baleset következtében.

Amelia az iskolába tartott, amikor egy terepjáróról leszakadt egy kerék, és eltalálta őt.

Az eset még 2018-ban történt, ám a vizsgálatok most bizonyították be, a tragédia megelőzhető lett volna.

Schoolgirl, 11, killed when wheel flew off passing car after beating cancer https://t.co/ZgXfi3O9Jrpic.twitter.com/hjxsk5EUTa — Daily Star (@dailystar) January 20, 2021

Kiderült, az autóról hiányzott a kerékcsapágy, ezt pedig a sofőrnek, Camron Perkinsnek tudnia kellett volna, ahogy arról is tudomása volt, hogy a fékolaj is elfogyott. A férfi nem hajtott gyorsan, de csak 12 hónapja volt jogosítványa – írta a Daily Star.

Amelia halála tehát megelőzhető lett volna – állapította meg a halottkém.

„Csalódottak vagyunk, hogy három évet kellett várni az eredményre. Amelia 11 éves kislány volt, és csak sétált az iskolába, mint a legtöbb gyerek, de még csak büntetőeljárás sem lett belőle" – nyilatkozta a gyerek anyukája megtörten.