A középiskolai felvételi időszaka minden családot komoly kihívások elé állít, és nem csak a gyerekeket, hanem a szülőket is. A gyerek szorong, retteg, hogy hiába gyakorolt heteket, hónapokat (van, aki éveket), ha a felvételin leblokkol az izgalomtól és a legegyszerűbb feladatokat is elrontja,

azzal csalódást okoz a környezetének.

De a szülő is ugyanúgy szorong, mert legszívesebben átvenné a gyerektől ezt a terhet, de nem teheti. Mindent megtett, amit lehetett: fizette a különtanárok hadát hónapokig, kényszerből ő is újra megtanulta felírni a szöveges egyenleteket, rémálmaiban is piros és fehér golyókat rakosgat egyik dobozból a másikba.

És most eljött a nap. De vajon robbant-e idén a bomba? Úgy jött ki a gyerekek többsége a felvételiről, hogy az volt a feladatlapban, amire gyakorolt, vagy pedig a diákok váratlan típusú és nehézségű feladatokat kaptak és rengeteg család tombol elkeseredettségében?

