A kormányzati honlapon azt írták: a harmadik heti szennyvízvizsgálatok eredményei szerint az új koronavírus örökítőanyagának koncentrációja országos átlagban csökkenő tendenciát mutat.

Jelenleg a szennyvízben mért koncentráció alacsony Debrecenben, Egerben, Miskolcon, Nyíregyházán, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szolnokon, Tatabányán, Veszprémben, Zalaegerszegen, valamint öt Budapest környéki településen (Tököl, Biatorbágy, Szigetszentmiklós, Budakeszi, Százhalombatta), míg a többi vizsgált településen mérsékelt - tették hozzá.

Kitértek arra is, hogy a vizsgálati eredmények alapján ezen a héten csökkenő tendenciát mutattak ki a mintákból Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsett, Székesfehérváron, Szolnokon és Tatabányán, míg a többi vizsgált településen stagnálás tapasztalható.

"Az eredmények alátámasztják, hogy a járvány második hullámának lecsengő szakaszában vagyunk, azonban a kedvező tendencia fenntartása érdekében továbbra is fontos a járványügyi szabályok betartása" - emelték ki.



Felhívták a figyelmet arra, hogy akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse a háziorvosát. Emellett mindenki tartsa be a kijárási korlátozásokat, viseljen maszkot és tartsa a legalább 1,5 méteres távolságot. Fontosnak nevezték továbbá a gyakori és alapos kézmosást.