Az Exatlon Hungary versenyzője megdöbbentette a társait amikor bevallotta, hogy volt már házas, és nem feltétlenül ő akarta a frigyet. Alig volt 19 éves, amikor édesapja nyomására megházasodott.

"Igen, voltam már házas. Tizenkilenc éves voltam, amikor édesapám férjhez adott az első barátomhoz. Ezt a mai napig nem helyeslem, de akkor még fiatal voltam és nem akartam ellenkezni" - tette hozzá a Borsnak Franciska, akinek édesapja konzervatív értékeket vall, és kemény kézzel nevelte. A házasság azonban nem tartott sokáig, másfél év múltán beadták a válási papírokat.

"Elvált nőként már van tapasztalatom a házasság terén, ami lehet gyönyörű és kevésbé ideális is. Ettől függetlenül nem zárkózom el attól, hogy a jövőben újra megházasodjak, ám a családalapításra a harminc közeledtével sem pánikoltam rá. Úgy gondolom, hogy aki a saját félelmei miatt sürgeti a gyerekvállalást, ott nagy eséllyel a gyereknél ütköznek ki később a negatív következmények" - mondta a 29 éves Európa-bajnok cselgáncsozó.

Franci családja konzervatív értékrendet képvisel, amit a családfő, Feri bácsi a lányának is szeretne továbbadni. Az ő ötlete volt, hogy Franci lépjen házasságra az első barátjával, a frigyük azonban nem tartott sokáig, mert másfél évvel később, közös megegyezéssel el is váltak" - mondta Franciska barátnője, Viki. Azt is elárulta, abban a családban kevés idő jut a szívügyekre.

"Viszont úgy volt vele, ha már komoly kapcsolata van a lányának, akkor azt hivatalosan is pecsételjék meg, de sajnos ez a nyomás nem vált be Francinál. Tizenkilenc éves kislányként egyáltalán nem állt készen a házasságra, s jól tudom, hogy ma már ötször is meggondolja, hogy legközelebb kihez fog feleségül menni" - tette hozzá.