Mivel a koronavírus az énekesek munkáját is elvette egy időre, így sokan kénytelenek civil munkát keresni maguknak. Így tett Vaga Feri is, aki egy percet sem szeretett volna tétlenül eltölteni.

„Most a nem hivatalos második szakmámban dolgozom. Egy barátommal korábban is foglalkoztunk bútorok restaurálásával, kárpitozásával. Közel áll hozzám ez a terület, ezért eljöttem ebbe az asztalos műhelybe, jelenleg itt dolgozom" - mesélte Feri, akinek Növényi Norbi és Bárdosi Sanyi is besegítettek, amit a Sláger TV műsorában meg is nézhetnek a nézők.

„A járványhelyzet sokunkat állított új kihívások elé. Ahogy sokan éppen emiatt váltanak vagy valósítják meg régi álmuk és kezdenek valami újba. Velem is ez utóbbi történt, hiszen nemrég nyitottam meg az autószerelő műhelyem, amely régóta dédelgetett vágyam volt. Amikor találkoztunk Ferivel kaptam az alkalmon és megkértem, énekeljen a házi megnyitónkon, lépjen fel, ha van kedve. Örömmel mondott igent, mi pedig nagyon hálásak vagyunk neki, hiszen fantasztikus bulit csapott. Mindannyiunknak jobban ment utána a munka a műhelyben" - mesélte Bárdosi Sanyi.