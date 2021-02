Az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján Kiss Róbert elmondta, hogy február 10-től új beutazási szabály lép életbe Ausztriában.

Ennek értelmében, aki Ausztriába szeretne utazni, annak előzetesen regisztrálnia kell és karanténba kell vonulnia, majd a karantén ötödik napján van lehetőség PCR-teszt elvégzésére- mondta.

A rendelkezésre álló vakcinákkal 32 ezerénél is több idős beteget oltanak be. A múlt héten ezer háziorvosi rendelőbe tudtak eljuttatni egy-egy adag Moderna-vakcinát, ami 10-10 idős beteg beoltására volt elégséges – mondta György István, az oltási munkacsoport vezetője.A héten három vakcinaszállítmányt is várnak. Mivel kevés vakcina érkezik az országba, így sajnos minden háziorvosi rendelőbe nem jut oltóanyag – folytatta.

Egy újabb célcsoport oltása is megnyílik, most már a hatvan év alatti krónikus betegek oltását is elkezdik az AstraZeneca-vakcinával. Szombaton megérkezett az AstraZeneca vakcinája, ezt az oltóanyagot is két dózisban adják be. Ennek a vakcinának az előnye, hogy nem igényel különleges tartási szabályokat, tárolása például 5-8 fokon is lehetséges. Az AstraZeneca javaslata szerint vakcinájának első és második beadása között 4-12 hétnek kell eltelnie. Az oltási csoport ezért úgy döntött, hogy Magyarországon 4 hetet hagynak a két adag vakcina között. Ezzel a 18-60 éves krónikus betegeket fogják oltani - hangzott el a mai sajtótájékoztatón.