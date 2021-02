A hét elején már beszámoltunk arról, hogy a hét közepe felé szibériai hideg érkezik , valószínűleg az évtized havazásával. Az OMSZ után most Németh Lajos meteorológus is elmondta, mire számíthatunk valójában.

"Menetrend szerint csütörtökre virradóra váltja fel az eddigi enyhe levegőt a szibériai hideg. Csütörtöktől viharos, helyenként 90 kilométer/órás szél tör be hazánkba. (---) Szerencsére csak vendégségbe érkezik a hideg, ami bár elárasztja hazánkat, de nem nagy a nedvességtartalma, ezért jelentős havazást nem okoz. A levegő száraz lesz, így hófúvás sem alakul ki. Kemény fagyok viszont lesznek, sokfelé mínusz 10 fok is lehet. Az ország hidegebb tájain, magasabb pontjain, ahol összefüggő hótakaró kialakul, ott éjszaka akár –20 fok is lehet. Tíz nap után azonban enyhül az idő" - nyilatkozta Németh Lajos a Blikknek. A meteorológus azt is elárulta, hogy a Balaton valószínűleg befagy a tartós hideg miatt, de annyira azért nem, hogy korcsolyázni lehessen rajta. Hidegrekordok még -20 fokban sem dőlnek meg, 1940 februárjában -35 fok is volt Magyarországon.