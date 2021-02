A tolvajok alaposan elemezték a hírességek fotóit és a posztjaikban megjelölt helyszíneket, hogy megállapítsák, pontosan hol élnek ezek az emberek, várhatóan mikor lesznek távol és melyek azok a pontok, ahol be lehet jutni az otthonaikba - írja a BBC News. A hatóságok közzétették a biztonsági kamerák felvételeit, amelyeken látható, ahogy az elkövetők felmásznak az épületeken.



A kifosztott hírességek között van Diletta Leotta televíziós műsorvezető és Achraf Hakimi focista is.

Az egyik gyanúsítottat januárban, további hármat ezen a héten vettek őrizetbe. A gyanúsítottak között van egy 17 éves is, akinek ügyét a fiatalkorúak bírósága fogja tárgyalni.





Az első betörés tavaly júniusban volt, amikor a banda nagyjából 150 ezer euró (54 millió forint) értékű tárgyat, köztük ékszereket, luxustáskákat és Rolex karórákat lopott el Leotta otthonából. Hat hónappal később, decemberben, ugyancsak az Instagramos módszert használva törtek be egy influenszer, Eleonora Incardona otthonába.

Az olasz sajtó szerint a tolvajok több tízezer euró értékű holmit loptak el, köztük táskákat, sálakat, öveket és fülbevalókat.